الصراف: التزم امام كل عسكري انني سأقوم بكل ما يمكنني لإقرار السلسلة

اعتبر وزير الدفاع يعقوب الصراف خلال زيارته دائرة الاوقاف الاسلامية – عكار في مركزها في حلبا أن “حاجة الجيش اليوم هي سلسلة الرتب والرواتب، وهناك شائعات بعدم اقرارها”، مضيفاً “التزم امام كل عسكري عبركم انني سأقوم بكل ما يمكنني لإقرار السلسلة، وأيضا هناك حاجة لوقوف المواطنين خلف العسكري حتى تزداد هذه المؤسسة قوة في ظل التحديات”.

وتطرق الى كشف الارهابي في الحمرا ونزوله الى المقهى للتأكيد على العمل في مواجهة التحديات. وقال: “نحن اليوم متفقون، ونأمل ونتمنى أن تترجم هذه الصورة بين المواطنين، وهذا دور مهم على العلماء القيام به”.