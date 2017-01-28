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البيت الأبيض: الرئيس الأميركي دونالد ترامب يجري الآن اتصالاً هاتفياً مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين
28 يناير, 2017
- 7:25 مساءً
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28 يناير, 2017
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