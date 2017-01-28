انقسامات في فريق ترامب بسبب سياسة الهجرة

أفادت مصادر في الكونغرس الأمريكي وأعضاء الحزب الجمهوري القريبين من البيت الأبيض بوقوع انقسامات في فريق الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بسبب سياسة الهجرة.

ونقلت وكالة “رويترز”، السبت 28 يناير/كانون الثاني، عن مستشار سابق في الكونغرس، كان معنيا بقضايا الهجرة، قوله إن هناك خلافات في الإدارة الأمريكية الجديدة بين التيار الأكثر اعتدالا فيما يتعلق بالهجرة، الذي يمثله راينس بريباس، كبير موظفي البيت الأبيض، والتيار المتشدد، الذي يمثله مستشارا ترامب، ستيفين ميلر وستيف بانون.

من الجدير بالذكر أن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، وقع، يوم 27 يناير/كانون الثاني، على مرسوم يعلق استقبال اللاجئين في الولايات المتحدة لمدة 120 يوما، ويحظر استقبال اللاجئين السوريين لفترة غير محددة، ويمنع دخول الأشخاص من بعض الدول، التي تقطنها الأغلبية المسلمة لمدة 90 يوما، إلى الأراضي الأمريكية.

وكان ترامب قد تعهد خلال حملته الانتخابية بالتراجع عن أوامر أوباما التنفيذية المتعلقة بالهجرة، لكنه لم يمس حتى الآن أمرا تنفيذيا يحمي 750 ألف شاب نُقلوا إلى الولايات المتحدة بشكل غير مشروع، وهم أطفال معروفون باسم “الحالمون”.

وقال بريباس علنا إن ترامب سيعمل مع الكونغرس للتوصل إلى “حل طويل الأمد” بشأن هذه القضية.

أما ميلر، الذي يعتقد أنه ينقل فكر رئيسه السابق المناهض للهجرة، جيف سيشنز، مرشح ترامب لتولي منصب وزير العدل، وبانون، وهو الرئيس السابق لموقع “بريتبارت نيوز” اليميني، فقد حثا ترامب على اتخاذ موقف أكثر تشددا وإلغاء برنامج الحماية للمهاجرين.

ونقلت “رويترز” عن مساعد جمهوري كبير بمجلس النواب قوله إنه من غير المؤكد إن كانت الإدارة الأمريكية قد تخلت عن فكرة الرجوع عن قانون أوباما الذي يحمي المهاجرين الذين دخلوا البلاد كقصر من الترحيل.

وأصبح الإبقاء على هذا القانون أشبه ببطاقة مساومة، في وقت يسعى فيه ترامب للحصول على دعم الكونغرس لبناء جدار على الحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك ولأولويات أخرى لإدارته.

وقال المسؤول الجمهوري، في هذا السياق، إن البيت الأبيض على دراية تامة بالأمور التي تعتمل داخل البلاد وفي الكونغرس والتي قد تعصف بالإدارة الوليدة، في وقت تخوض فيه مفاوضات بشأن الجدار وبرنامج الرعاية الصحية والإصلاح الضريبي والاستثمارات في البنية التحتية.

ووصف مساعد آخر في الكونغرس مشروع قانون في مجلس الشيوخ يرعاه الديمقراطي ديك دربين والجمهوري لينزي جراهام لحماية “الحالمين” بالعمل والقيادة والحصول على تعليم عال، وصفه بأنه مثل الحافز الذي سيساعد على تمرير بناء الجدار.

وسيواجه مشروع القانون على الأرجح تحديات عند كسب الأصوات الكافية لتمريره.

وكان ترامب قال في مقابلة مع شبكة “ABC News” إن إدارته ستضع سياسة للتعامل مع “الحالمين” خلال الأسابيع الأربعة المقبلة.

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