المرعبي: لضرورة مواكبة احتياجات حلبا

شدد وزير الدولة لشؤون النازحين معين المرعبي على “ضرورة مواكبة احتياجات حلبا ـ مركز المحافظة، لكونها الشريان الحيوي لعكار كافة، حيث تشهد حركة إقتصادية ناشطة في الأسواق التجارية وزحمة سير حول الدوائر الرسمية والمؤسسات المصرفية”.

وفي اجتماع عقده مع اللجنة التنموية في حلبا، أكد المرعبي أن “الوضع الحالي لمركز المحافظة بات ينذر بوقوع كارثة فعلية نتيجة تراكم المشاكل ما يتطلب تضافر جهود مختلف الجهات الرسمية بدءاً من وزارة الأشغال العامة والنقل ومجلس الانماء والاعمار وطبعا السلطة المحلية المتمثلة بالبلدية”، لافتا الى “أن الحل يكون عبر تنفيذ الوصلة أو الطريق الدائري ما بين مفترق بلدة منيارة مرورا بالسمونية وصولا الى مفرق تلعباس الغربي، ما من شأنه أن يخفف الضغط عن ساحة حلبا، مع الاشارة الى أن هذه الوصلة تحتضن سهل حلبا الذي بالامكان وضع خطة تنظيم وترتيب أراضي (ضم و فرز) لهذا السهل التابع لحلبا و الجوار، كقطع مفرزة صالحة لبناء ما يزيد عن 40,000 شقة سكنية باسعار مقبولة، ما سيؤدي الى خلق ما يزيد عن 2000 فرصة عمل لأبناء المنطقة وستكون هذه المنطقة “مدينة حلبا الجديدة” عاصمة محافظة عكار”.

وتطرق المرعبي لمدى حاجة لبنان لدعم الدول الصديقة والمؤسسات الدولية المانحة، مؤكدا أن “لبنان يحتاج في الثلاث سنوات القادمة إلى ما لا يقل عن 8 إلى 10 مليار دولار أميركي من الإستثمارات الجديدة ليعوض “فقط” عن التدهور الذي وقع خلال الـ 6 سنوات الأخيرة”.

وقدمت اللجنة التنموية المنبثقة عن البلدية عرضا لأبرز المشاريع الحيوية التي تحتاجها مدينة حلبا والجوار، وتم المطالبة بتنفيذ وتأهيل عدد من الطرق التي من شأنها تخفيف الضغط عن عنق الزجاجة الذي يخنق مركز المحافظة.

وأبرزها طريق دار المعلمين ـ الحكر، والطريق التي تمتد بطول 3 كلم من مفترق بلدة الجديدة وحتى مفترق بلدة تل عباس، حيث تم مناقشة الدراسة تمهيدا لتقديمها للمديرية العامة للتنظيم المدني، كما عرضت اللجنة مشروع الملعب البلدي الذي يشكل حاجة ملحة لأبناء حلبا، وتم تقديم الدراسة المتعلقة بمشروع لانشاء مرآب السيارات الذي يتسع لما يقارب الـ100 سيارة والذي يتضمن إنشاء مكاتب.

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