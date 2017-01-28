الريس: نطلب الحفاظ على وجودنا السياسي

أكد فوّض الإعلام في الحزب “التقدمي الإشتراكي” رامي الريس “أننا جاهزون لنكون في طليعة القوى السياسية اذا كان المعيار اصلاحي، ونطلب الحفاظ على وجودنا السياسي”، مشيرا الى ان الكتل النيابية هي احد اشكال الوجود.

وفي حديث تلفزيوني، لفت الى انه “لدينا خصوصية وطنية اي هناك صيغة اسمها الصيغة التعددية، والحفاظ عليها يطلب تضحيات وجهود كبيرة “، موضحا ان الاختلال في التوازنات الداخلية ولد دورات من العنف ولا مصلحة للاخلال بهذه القاعدة، مشيرا الى ان هذه الصيغة تكون من خلال قوانين الانتخاب عبر الذهاب الى اصلاحات سياسية .

ولفت الى “اننا نقدر مواقف كل الكتل السياسية فرئيس مجلس النواب نبيه بري يضعنا في اجواء كل ما يحصل، رئيس الحكومة سعد الحريري ابدى تفهما، ورئيس حزب “القوات اللبنانية” سمير جعجع تفهمنا ايضا”، مشددا على ان المهم ان تترجم التفهمات بتوافق على قانون الانتخاب، لافتا الى اننا نطالب بعاليه والشوف ان تكونا وفق القانون الاكثري.

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