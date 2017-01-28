أردوغان وماي يبحثان نتائج مفاوضات أستانا

بحث الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مع رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، السبت 28 يناير/كانون الثاني، نتائج المفاوضات السورية في أستانا وقضايا أخرى.

وفي ختام لقائه مع ماي التي وصلت إلى أنقرة في زيارة رسمية، قال أردوغان: “إن هدفنا هو الشراكة الاستراتيجية.. لقد ناقشنا الوضع في سوريا والعراق والتعاون في إطار التحالف ومفاوضات أستانا ومواصلة عملية جنيف (بشأن تسويةالأزمة السورية)”.

وكانت العاصمة الكازاخستانية أستانا استضافت سابقا مفاوضات بين وفد عن المعارضة السورية المسلحة ووفد الحكومة السورية، بوساطة الدول الثلاث الراعية لاتفاقية الهدنة في سوريا (روسيا وتركيا وإيران). وجلس الطرفان، للمرة الأولى، إلى طاولة مفاوضات واحدة، مع أنهم لم يقدما على بدء حوار مباشر، بدون مشاركة وسطاء.

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