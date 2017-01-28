لافروف وظريف يؤكدان ضرورة الاستفادة من امكانيات اجتماع أستانا

أكد وزيرا الخارجية الروسى سيرغى لافروف والايرانى محمد جواد ظريف خلال اتصال هاتفى اليوم ضرورة الاستفادة من امكانيات اجتماع أستانا بهدف دفع عملية تسوية الازمة فى سورية.

وجاء في بيان صدر عن وزارة الخارجية الروسية وفق ما نقل موقع روسيا اليوم أن الوزيرين أعربا خلال الاتصال عن استعداد بلديهما للاستمرار في الاستفادة من تجربة أستانا وإمكانياتها من أجل تفعيل الخطوات العملية بشأن التسوية في سورية وفقا للقرار 2254 لمجلس الأمن الدولي.

وأضاف البيان أن الطرفين قيما عاليا نتائج اجتماع أستانا الذي عقد يومي 23 و 24 كانون الثاني بدعوة من كازاخستان وتلبية لطلب من إيران وروسيا وتركيا والذي شارك فيه كذلك المبعوث الاممي الخاص ستافان دي ميستورا ومراقب عن الولايات المتحدة مشيرا إلى أن لافروف وظريف شددا على أن الاجتماع كان منبرا فعالا لحوار مباشر بين الحكومة السورية وممثلين عن “المعارضة المسلحة” بهدف تعزيز اتفاق وقف الاعمال القتالية وإعادة السلام والأمان لسورية.

وكان لافروف أكد اول من أمس أن آفاق حل الأزمة في سورية بعد اجتماع أستانا أصبحت جيدة مشددا على ضرورة تكثيف الجهود للتوصل إلى توافق بشأن هذا الحل.

قم بمشاركة المقال: Tweet



Telegram

WhatsApp

