المجبر: السلطة الظالمة هي مجرمة بحق أطفال شعبها

اعتبر الدكتور جيلبير المجبر أن “يصل الاجرام حده الأقصى، أن يصل الظلم والتعسف والتصور الى أقصى درجاته.

ان يصل حد العنف الجسدي والمعنوي الى هذا الدرك، فهو مدان ومرفوض الى يوم القيامة، ان يحتضر طفل امام أبواب المستشفيات، ان ينهش النار لحمه ويرميه، والأطباء والمستشفيات تلعب دور المتفرج الشامت، هذا لا تقبله جميع الديانات السماوية وجميع القيم الاخلاقية على حدٍ سواء،

أن تصل الأمور الى حد تعذيب جسد طفل بريء يعاني الامرين ويعاني أوجاعه يصعب على رجلٍ بكامل قواه ان يتحمل ما يعانيه ابن الأربع سنوات، من آهات ولوعة وآلام تفتت الصخور”.

وفي بيان له، لفت إلى “أننا نترك هذه القضية برسم المعنيين على أمل ان يستفيق ما تبقى من ضمائر ماتت من سنين وكشفت عن حقيقة مرة ان هذه السلطة المزيفة هذه السلطة الظالمة المستبدة هي مجرمة بحق اطفال شعبها وبحق ابناء شعبها،

هي قاتلة بدم بارد لكل اللبنانين، فمن البديهي ان تعامل ابناء واطفال دولة اخرى ولو كانت شقيقة، فهذه الدولة نكرت فلذة كبدها، حتما لم ولن تراعي الاشقاء لها”.