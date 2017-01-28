كهرباء لبنان: العاصفة تسببت بأعطال والفرق الفنية تعمل على معالجتها

أعلنت مؤسسة كهرباء لبنان، في بيان أن “العاصفة التي ضربت لبنان في اليومين الماضيين، تسببت بأعطال كبيرة وعديدة في معامل الإنتاج، وعلى شبكتي التوتر المتوسط والمنخفض.

فقد توقف عدد من مجموعات الإنتاج سواء بسبب الصدمات على الشبكة بفعل الصواعق، أو بسبب تراكم النفايات في مجاري التبريد كما حصل في معمل الجية، الأمر الذي ادى الى انخفاض القدرة الإنتاجية، وبالتالي انخفاض التغذية بالتيار الكهربائي في جميع المناطق اللبنانية، بما فيها بعض أحياء العاصمة.

وقد عملت الفرق الفنية في المؤسسة على معالجة الأعطال، وإعادة وضع بعض هذه المجموعات في الخدمة، بحيث ارتفعت القدرة الإنتاجية صباح اليوم الى 1550 ميغاوات، مما أدى الى تحسن وضع التغذية بشكل ملحوظ.

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