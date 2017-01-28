واشنطن تجمد برنامج لجوء خاص بالإيرانيين غير المسلمين

ذكرت وسائل إعلام أمريكية، السبت 28 يناير/كانون الثاني، أن واشنطن جمدت برنامج لجوء خاص بالإيرانيين غير المسلمين.

وقالت وكالة “أسيوشيتد برس” إن النمسا، التي تعد محطة في رحلة اللجوء إلى الولايات المتحدة، رفضت اليوم استقبال 300 إيراني من الأقليات غير المسلمة، نظرا لتجميد واشنطن برنامج اللجوء الخاص بهم.

ويخص البرنامج من هم دون سن 27 عاما من أتباع الطوائف اليهودية والمسيحية والبهائية في إيران، حيث كان مسؤولون أمريكيون يجرون مقابلات مع المتقدمين للبرنامج في النمسا، لتعذر إجرائها في إيران.

وأصدر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الجمعة، أمرا بتعليق السماح بدخول اللاجئين إلى الولايات المتحدة لمدة 4 أشهر.

ويقيد الأمر التنفيذي دخول الزوار من سوريا وست دول أخرى لمدة 90 يوما على الأقل.

وقال البيت الأبيض إن الدول الست هي إيران والعراق وليبيا والصومال والسودان واليمن

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