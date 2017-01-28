هروب قائدة كتيبة الخنساء النسائية بالموصل

كشف مصدر محلي في محافظة نينوى السبت 28 يناير/كانون الثاني، أن مسؤولة كتيبة الخنساء التابعة لتنظيم “داعش” هربت مع 4 من مساعداتها باتجاه غرب المحافظة، بحسب ما أفادت به قناة السومرية.

وأضاف المصدر أن التنظيم استنفر عناصره الخاصة لتعقب هروب المجموعة النسائية التي يعتمد عليها “داعش” في إدارة شؤون الانتحاريات وملف سجون النساء.

وقال المصدر في حديث لـ”السومرية نيوز”، إن مسؤولة كتيبة الخنساء النسوية التابعة لتنظيم “داعش” في ولاية نينوى هربت مع أربع من مساعداتها، واحدة منهن طاجيكية، باتجاه قضاء البعاج غربي نينوى”، أي نحو الحدود مع سوريا.

وبين أن مسؤولة الكتيبة تعتبر بمثابة وزيرة شؤون النساء، وهي التي تأخذ على عاتقها توزيع النساء وتجنيدهن واعداد الانتحاريات.

وأشار المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، إلى أن الهاربات اختفن ومعهن ملايين الدولارات التي كانت بحوزتهن، لافتا إلى أن المعلومات المتوفرة تشير إلى أنهن اتجهن إلى الحدود العراقية – السورية.

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