الشيخ قبلان ينعي الشيخ أسد عاصي

نعى نائب رئيس “المجلس الاسلامي الشيعي الأعلى” في لبنان الشيخ عبد الأمير قبلان إلى “المسلمين واللبنانيين فقيد العلم والعلماء رئيس المجلس الإسلامي العلوي الشيخ أسد عاصي”.

وقال الشيخ قبلان في بيان له السبت “لقد افتقدنا برحيله أخا عزيزا وصديقا كبيرا عرفنا فيه الفضل والعلم والمناقبية الوطنية إذ كان الراحل الكبير من الداعمين والسائرين على نهج الاعتدال والانفتاح ملتزما خيار مقاومة الارهاب الصهيوني والتكفيري سبيلا لحفظ لبنان وشعبه”.

ولفت الشيخ قبلان الى ان “الشيخ عاصي نسج مع اخوته في القمة الروحية الاسلامية أطيب العلاقات التي أسهمت في تحصين الوحدة الاسلامية التي أرادها مدخلا حتميا للوحدة الوطنية المرتكزة على تعاون اللبنانيين”.

وأكد الشيخ قبلان “لقد خسرنا برحيله مقاوما عربيا واسلاميا احتضن قضايا أمته وشعبه فكان نصيرا لفلسطين وشعبها متصديا للمشروع الصهيوني في منطقتنا”، وتابع “نبتهل إلى الباري عز وجل ان يتغمد الراحل برحمته الواسعة ويسكنه الفسيح من جنانه ويلهم ذويه ومحبيه جميل الصبر والسلوان”.