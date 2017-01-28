وهاب: المختلط لا يحقق عدالة التمثيل

اعتبر رئيس حزب “التوحيد العربي” وئام وهاب ان القانون المختلط لا يحقق عدالة التمثيل بل كذبة جديدة ومحاولة لتهريب قانون الستين.

لا يحقق عدالة التمثيل بل كذبة جديدة ومحاولة لتهريب قانون الستين.

وفي حديث تلفزيوني، امل ان لا يكون تحريك مجلس الشيوخ موسمي وهذا حق ويجب استحداثه وان تكون رئاسته لدرزي.

في سياق اخر، راى ان هناك قرار بقتل رجل الاعمال بهيج ابو حمزة في السجن، مشددا على ان كل قاض يتسبب بضرر بدون وجه حق لابي حمزة ساحاسبه،

مطالبا رئيس الجمهورية ميشال عون ووزير العدل سليم جريصاتي بمحاسبة كل قاض اخطأ بهذا الموضوع وان ينقل من موقعه.