“حركة أمل” نعت الشيخ عاصي

تقدمت “حركة أمل” في بيان لها السبت من “الشعب اللبناني والطائفة العلوية الكريمة بأحر التعازي وأصدقها بوفاة رئيس المجلس الإسلامي العلوي الشيخ أسد عاصي”.

واشار البيان الى ان “الشيخ عاصي المؤمن الذي كرس حياته في الدفاع عن العيش المشترك وعلاقة الطائفة العلوية بمختلف المكونات اللبنانية وتميز بمكارم الأخلاق ومحاسن الفعال وتحلى بالشجاعة والجرأة والإقدام والإيمان بالدفاع عن الحق والإصرار على العيش المشترك والسعي من أجل الوحدة ورص الصف”.

وقالت الحركة في بيانها “نسأل العلي القدير ان يتغمد الراحل بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله وذويه ومحبيه وعارفيه الصبر والسلوان”.