مقتل 10 مسلحين تابعين لداعش في أفغانستان

أعلنت مصادر أمنية في أفغانستان اليوم السبت أن 10 مسلحين على الأقل، ينتمون لتنظيم داعش الارهابي وجماعة عسكر الإسلام، قتلوا في عمليات منفصلة، بإقليم ننجارهار في شرق البلاد.

وأوضحت شرطة الإقليم – في بيان لها بثته وكالة انباء /خامة برس/ الأفغانية – أن إثنين على الأقل من الموالين لداعش وخمسة من جماعة عسكر الإسلام قتلوا في هجوم بطائرة أمريكية بدون طيار في منطقة “آشين” في الإقليم.

وأضاف البيان أن قائدا من الجماعة ويدعى “قاضي شاهد” كان من بين القتلى.

وطبقا للبيان، قتل ثلاثة عناصر على الأقل من تنظيم داعش خلال اشتباكات مع قوات الأمن في منطقة “هاسكا مينا”..مضيفا أن الاشتباكات وقعت بعد أن نصبت عناصر داعش كمينا لاستهداف القوات الأفغانية في منطقة غالاني.

ولم تعلق الجماعات المتشددة المسلحة المناهضة للحكومة الأفغانية، من بينها أنصار داعش، على التقرير حتى الأن.