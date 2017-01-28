الملك سلمان يهاجم ايران و الرئيس عون يرد

اتهم الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز خلال الزيارة الرسمية التي قام بها الرئيس اللبناني ميشال عون الى المملكة في العاشر من الشهر الجاري، اتهم ايران بلعب دور سلبي في أزمات المنطقة، بدءا من سوريا وانتهاء باليمن مرورا بالعراق وعدد من بلدان المنطقة.

التصريحات التي اطلقها الملك سلمان اثارت استغراب الرئيس اللبناني ميشال عون، بحسب مصادر وزارية شاركت في اللقاء، ليقترح تحويل القمة الى ثنائية، وهو ما وافق عليه الملك السعودي.

وغادر المشاركون من الجانبين قاعة القمة، فتوجه أعضاء الوفد اللبناني المرافق الى السيارات تمهيدا لخروج العماد عون من القمة. وكانت المفاجأة الثانية ان رئيس الجمهورية انضم بعد دقائق الى الوفد، ما يعني أن القمة الثنائية كانت قصيرة جدا.