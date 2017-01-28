ديربي حلب ينتهي أهلاويا ً

بعد 5 سنوات لم تشهد المحافظة اي مباراة على ملاعبها بسبب الحرب الشعواء التي عاشتها مدينة حلب إلا ان مطالب الجماهير قد ترجمت في ملعب رعاية الشباب وكان الافتتاح بين الجيران الأحباب , الاتحاد الذي ينافس على الصدارة شقيقه الحرية الذي يقدم مستوى ليس بالإمكان افضل منن كان ..

الشوط الأول :

بحضور جماهيري ألهب المدرجات وبالرغم من انخفاض حرارة الطقس الى دون الصفر إلا ان رأفت مهتدي سجل رقم قياسي جديد بتاريخ الدوري السوري حيث خطف هدف بعد الصافرة بـ 14 ثانية فقط وبعدها نال البطاقة الحمراء مما اثار غضب الجمهور منذ بداية المباراة وشنج الأجواء الباردة إلا ان فرحة الهدف كان اقوى بالاحتفال به على طريق القلعة الحمراء الذي لعب بـ 10 لاعبين منذ البداية واعتمد على النكدلي والصالح فقط بالباصات الطويلة على عكس الحرية الذي كان أخطر لاعبيه وأكثر جدية أمام مرمى الإبراهيم . مع منتصف الشوط الأول بدأ الحرية يكشر عن انيابه عبر الأطراف عن طريق المشهدي والعلوش والأحمد الذي كان نجم الحرية وأضاع امام الخشبات ثلاث كرات من ذهب كان الابراهيم صاحي لها بالمرتين اما الثالثة بجانب القائم .. على عكس الاتحاد الذي بدأ على الجهود الفردية من الطراب بتسديدة قوية كان المارديني لها بالمرصاد ومباشرة الصالح على المقص ايضا ً كان لها الحارس الشاب صاحيا ً لتتحول الى ركنية ليعود الصالح الى طريقة فنية رائعة بلف الكرة على المرمى عذبت المارديني الى ركنية ثانية من الجهة المعاكسة .. ليعود بعدها الأداء الى منتصف الميدان ما التفوق العددي للحرية الذي استغل هفوة الابراهيم ليعلن فراس الأحمد هدف التعادل بالدقيقة 39 من عمر الشوط الأول ليخرجوا بها استراحة الشوطين أحباب ..

الشوط الثاني :

كان أهلاويا ً بامتياز حيث صبغ لاعبوا الأهلي الملعب باللون الأحمر على عكس الحرية الذي اعتمد على الدفاع القوي واغلاق المناطق مع اقنتاع الكادر الفني بالحرية بنقطة ثمنية من جاره التاريخي سرعان ما تغيير الحسبان بعد الهجمات المتكررة والجهود الكبيرة بدخول عبد الله نجار وربيع سرور الذي أطفوا على اداء الاتحاد هجومي بحت مع محاولة المارديني تضييع الوقت بشكل متمد وبعد انتهاء الوقت الأصلي واضافة 8 دقائق اضافية من حكم اللقاء حيث حسم الاتحاد المباراة بهمة منظمة عبر النجار والصالح والنكدلي لتصل الى السرور الذي وضعها بالشباك بالدقيقة 97 من عمر اللقاء ليعلن الفوز الثمين للاهلي الحلبي وحسم دربي الشهباء على الحرية المتجهد ..

لقطات سريعة :

المكان : ملعب رعاية الشباب

الزمان : يوم السبت 28/1/2017 الساعة الــ 2.00 ظهرا ً

الحدث : دوري المحترفين بكرة القدم

الجمهور : أكثر من 5 آلاف متفرج

الحكم : الدولي مسعود طفيلية

الحضور الرسمي : الرفيق محمد شعبان عزوز عضو القيادة القطرية والرفيق فاضل نجار أمين فرع حلب لحزب البعث العربي الاشتراكي والسيد حسين دياب محافظ حلب وعدد كبير من المسؤولين في الحزب والدولة .

النقل : التلفزيون السوري – قناة سورية دراما .

مدرب الحرية : ادريس ماردنلي

مدرب الاتحاد : لا يوجد حيث تابع الختام اللقاء من على المدرجات أما الادراي هو من قاد المبارة وسط استغراب الجمهور .

جمهور الاتحاد : طالب على عدة فترات محافظ حلب بالاستمرار لعب فرق حلب بمدينتهم والهتاف لهذا الموضوع .

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