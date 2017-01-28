ماي: الأولوية في سوريا لإيجاد حل سياسي وليس لإنشاء مناطق آمنة

إعتبرت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي أن الأولوية في سوريا يجب أن تكون لإيجاد حل سياسي للأزمة فيها، وليس لإنشاء “مناطق آمنة”.

وفي مؤتمر صحفي عقد في ختام محادثات أجرتها مع نظيرها التركي بن علي يلدريم في أنقرة علقت رئيسة الحكومة البريطانية تيريزا ماي على تصريحات الرئيس الأميركي دونالد ترامب التي دعم فيها فكرة إنشاء منطقة آمنة في سوريا لإيواء النازحين هناك، وقالت: “نحن نعرف أن تركيا تتحدث باستمرار حول إنشاء منطقة آمنة في سوريا. يجب علينا جميعا أن نبذل الجهود لتسوية الأزمة بطريقة سياسية. يجب أن نواصل دراسة جميع الحلول التي قد تكون مناسبة”.

وأضافت أن الحل للأزمة السورية يجب أن يكون”بعيدا عن الرئيس السوري بشار الأسد”.

من جانبه أشار يلدريم إلى أن عملية “درع الفرات” التي تخوضها تركيا في شمال سوريا سمحت ببدء أهالي هذه المنطقة بالعودة إلى منازلهم.

وقال “قمنا بتطهير الأراضي من الإرهابيين، وقد عاد حوالي 40 ألف سوري إلى هناك وبدأوا في ترتيب حياتهم من جديد، وينبغي أن تسير الأمور على هذا المنوال في سوريا والعراق”.

قم بمشاركة المقال: Tweet



Telegram

WhatsApp

