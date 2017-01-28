انطلاق معرض التراث السوري بدمشق

بحضر الرفيق المهندس هلال الهلال الامين القطري المساعد والرفيق عبد المعطي مشلب رئيس مكتب المنظمات القطري اقيم معرض للتراث السوري والحرف اليدوية وذلك في مبنى القيادة القطرية للحزب من اعداد مجلس شيوخ الكار .

ثم عقد اجتماع ضم عدد من اعضاء مجلس شيوخ الكار والحرفيين حيث عبر الرفيق الهلال عن سعادته بعملهم الوطني الخلاق الذي يدل على التمسك بالحضارة والتراث هذا التراث العظيم الذي كان احد اسباب الحرب على سورية من قبل دول لا تملك من التاريخ والحضارة شيئا .

فقد لجؤوا لتدمير الاثار والتاريخ في حلب وتدمر ولكنهم ما استطاعوا بجهود جيشنا الباسل واكد على ان كل انسان متمسك بعمله هو شريك بالانتصار على الارهاب فالبرغم من ان الحرفين هم من صغار الكسبة في الجانب المادي الا انهم من كبار الكسبة في الجانب الوطني والاخلاقي فقد قدموا للوطن مالم يقدمه غيرهم ممن حمل حقائبه وغادر مع بداية الحرب على سورية.

وقد عبر الرفيق مشلب عن استعداد مكتب المنظمات القطري ليكون حاضن لهذه الحرف التراثية والتعاون مع مجلس شيوخ الكار في كافة المجالات وتمنى لهم التوفيق في عملهم كما توجه رئيس الملجس بالشكر للحزب على الدعم المقدم لهم بعد سعي بعد الاشخاص لتهميشهم و وعد القيادة في الحزب على المحافظة على التراث السوري ونقله للاجيال القادمة ونقل رغبة اعضاء الملجس في الانضمام للحزب لما قدمه من دعم لهم وفي الختام تم الاستماع الى عدد من المقترحات والصعوبات التي تواجه عمل اعضاء المجلس ثم تم توزيع شهادات التقدير والتكريم لهم .

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