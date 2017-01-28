وزير السياحة يبحث مع رئيس منظمة الحج والزيارة الإيرانية التعاون السياحي

بحث وزير السياحة المهندس بشر اليازجي مع رئيس منظمة الحج والزيارة الإيرانية حميد محمدي التعاون الثنائي في مجال السياحة وآلية تفعيل قدوم الزوار الإيرانيين إلى سورية.

وقال الوزير اليازجي خلال اللقاء بحضور السفير السوري في طهران الدكتور عدنان محمود: “إن وزارة السياحة قامت وتقوم بكل الإجراءات اللازمة لتوفير مستلزمات الزيارة لسورية وهي على استعداد كامل لتقديم كل التسهيلات بهذا الشأن”.

وأضاف اليازجي: “إن المرافق السياحية والدينية مستعدة لاستقبال الزوار الإيرانيين وتقديم التسهيلات وتوفير الأمن لذلك” مؤكدا أن المشتركات الثقافية والاجتماعية والدينية بين الشعبين الشقيقين تسهم وتلعب دورا كبيرا في تفعيل إطار السياحة بين الجانبين.

وأشار اليازجي إلى الانتصارات التي يحققها الجيش العربي السوري وحلفاؤه على الإرهاب وصولا إلى تحقيق الأمن والاستقرار في كل أرجاء سورية. وشكر الوزير اليازجي إيران على الدعم الذي تقدمه لسورية في مختلف المجالات وقال: “إن سورية ترحب بشكل كبير بقدوم الزوار الإيرانيين”.

من جانبه هنأ محمدي سورية وقيادتها وشعبها بالانتصارات التي تتحقق على الإرهاب وقال: “إن النصر هو حليف الشعب السوري”.

وأكد محمدي أن الشعب الإيراني تواق بشكل كبير لزيارة سورية “والأماكن المقدسة فيها” مشيرا إلى أن منظمة الحج والزيارة الإيرانية تدرس بشكل جاد موضوع تفعيل السياحة وإرسال الزوار الإيرانيين إلى سورية.

وشدد محمدي على ضرورة العمل والتنسيق بهذا الشأن مع وزارة السياحة في سورية والجهات المعنية لتأمين متطلبات الزوار وقال: “إن إيران ومنظمة الحج والزيارة الإيرانية ترحب بشكل كبير جدا بالزوار السوريين لإيران وهي على استعداد لتقديم كل التسهيلات اللازمة بهذا الشأن”.

وشارك الوزير اليازجي في مراسم انتخاب مدينة مشهد شمال شرق إيران عاصمة ثقافية للعالم الإسلامي لعام 2017 من قبل منظمة العلوم والثقافة والتربية الإسلامية “ايسيسكو”.

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