الجيش السوري ينظف نبع الفيجة من الارهاب

أكد محافظ ريف دمشق المهندس علاء إبراهيم أن عناصر الهندسة في الجيش العربي السوري يعملون حاليا على تفكيك العبوات الناسفة والألغام داخل حرم نبع عين الفيجة بعد استعادة السيطرة عليه.

وقال المحافظ في تصريح للصحفيين إن الجيش العربي السوري تمكن من استعادة السيطرة على نبع عين الفيجة وهو حاليا يتمركز داخله بعد تطويق الإرهابيين والقضاء على جزء منهم واغلبهم من “جبهة النصرة” والتنظيمات الأخرى المرتبطة بالخارج، مضيفا أن عناصر الهندسة حاليا يتابعون عمليات تمشيط وتطهير النبع من الالغام والمتفجرات.

وكشف المحافظ عن التوصل إلى اتفاق سوري – سوري من دون أي تدخل خارجي يتم بموجبه تسوية أوضاع المسلحين الراغبين بالتسوية وتأمين خروج غير الراغبين بالتسوية مع عائلاتهم في وادي بردى إلى إدلب، مبينا أنه تم تأجيل خروجهم إلى يوم الغد بسبب الأحوال الجوية.

ولفت المحافظ إلى إن ورشات صيانة النبع جاهزة لبدء عملها فور الانتهاء من عمليات التمشيط وتفكيك الالغام الموجودة بكثرة ما يتطلب وقتا اطول ومن المتوقع ان تدخل الورشات غدا صباحا لإصلاح الاضرار التي لحقت بمنشأة النبع.

وأوضح إبراهيم أن أهالي وادي بردى كان لهم الدور الكبير في الضغط على المسلحين لإنجاز الاتفاق ودعم العملية العسكرية عبر وقوفهم مع الجيش العربي السوري.

قم بمشاركة المقال: Tweet



Telegram

WhatsApp

