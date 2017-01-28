بعد اعتناقها الإسلام ..لوهان في ضيافة أردوغان

ظهرت النجمة الأميركية ليندسي لوهان، لأول مرة منذ انتشار أخبار تفيد بأنها دخلت الإسلام، بصحبة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

وجاء استقبال أردوغان وزوجته أمينة، للنجمة الأميركية في المجمع الرئاسي، في العاصمة أنقرة، حيث قامت “لوهان” بإهدائهما قلادة تحمل شعار “العالم أكبر من خمسة”.

ووفق وكالة “الأناضول”، علقت لوهان خلال الزيارة قائلة: “تركيا قامت بما عجزت عنه العديد من دول العالم، 5 دول عظمى (صاحبة حق النقض) وعدت لكنّها أخلفت بوعدها، هناك من يخاف من المجيء إلى تركيا بسبب الحملات الموجهة ضدها، لكنني أشعر بارتياح كبير هنا”.

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