إيران بقساوة.. ترد على ترامب!

أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية تطبيق مبدأ المعاملة بالمثل، بعد قرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب منع دخول الإيرانيين ورعايا ستة بلدان مسلمة أخرى لثلاثة أشهر إلى الولايات المتحدة.

وأكدت الوزارة في بيان، مساء اليوم، أن إيران مع احترامها للشعب الأميركي، ومن أجل الدفاع عن حقوق مواطنيها، قررت تطبيق مبدأ المعاملة بالمثل بعد القرار المهين للولايات المتحدة المتعلق بالرعايا الإيرانيين”.

وأضاف البيان أن “القرار الأمريكي يتضمن أموراً غير شرعية وغير منطقية تتعارض مع القوانين الدولية… ولن يكون لها أي أثر على مواقف الحكومة الإيرانية” ـ في إشارة إلى أن الولايات المتحدة، حسب وسائل إعلام إيرانية ـ قد تكون طلبت معلومات عن المسافرين الإيرانيين المتوجهين إلى الولايات المتحدة، مقابل رفع القرار.

كما أمرت وزارة الخارجية الإيرانية السفارات والقنصليات الإيرانية باتخاذ الإجراءات اللازمة لمساعدة الرعايا الإيرانيين “الذين لم يتمكنوا من العودة إلى منازلهم أو إلى أماكن عملهم أو جامعاتهم”.

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