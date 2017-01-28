جنبلاط يسأل: يا ترى من هو الجوكر الحقيقي

28 يناير, 2017 - 10:39 مساءً المصدر: الحدث نيوز - رصد
جنبلاط يسأل: يا ترى من هو الجوكر الحقيقي

سأل النائب وليد جنبلاط في تغريدة عبر “تويتر”، يا ترى من هو الجوكر الحقيقي وراء الستار؟.

المصدر: الحدث نيوز - رصد
28 يناير, 2017
«« الموضوع السابق
الموضوع التالي »»

مقالات مشابهة

إعلانات

حدث الساعة

سجل لتصلك أهم الأخبار

* = required field

powered by MailChimp!
خبر عاجل