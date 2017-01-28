البيت الابيض: ترامب وميركل يتفقان على ’’الاهمية الاساسية’’ لحلف شمال الاطلسي

28 يناير, 2017 - 10:50 مساءً
28 يناير, 2017
«« الموضوع السابق
الموضوع التالي »»

مقالات مشابهة

إعلانات

حدث الساعة

سجل لتصلك أهم الأخبار

* = required field

powered by MailChimp!
خبر عاجل