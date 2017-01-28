رئيس وزراء كندا: سنواصل استقبال الفارين من الحروب والإرهاب دون النظر لديانتهم

28 يناير, 2017 - 11:05 مساءً
28 يناير, 2017
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