استخبارات الحشد الشعبي ترصد انزالات امريكية في جزيرة الصينية وجبال مكحول في صلاح الدين بطائرات الشينوك وتترك خلفها آليات مخصصة لداعش

28 يناير, 2017 - 11:07 مساءً
28 يناير, 2017
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