ترودو يرحب بالمهاجرين بعد الحظر الأمريكي

قال رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو، السبت 28 يناير/كانون الثاني، إن الكنديين سيرحبون بالفارين من الاضطهاد والإرهاب والحرب.

ونشر ترودو على صفحته الشخصية في موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” تدوينة جاء فيها: “إلى أولئك الفارين من الاضطهاد والإرهاب والحرب.. الكنديون سيرحبون بكم بغض النظر عن عقيدتكم. قوتنا في تنوعنا.. مرحبا بكم في كندا”.

ويأتي هذا الإعلان بعد يوم من إصدار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمرا تنفيذيا يحظر دخول اللاجئين من 7 دول إسلامية إلى الولايات المتحدة لمدة 4 شهور.

https://www.facebook.com/JustinPJTrudeau/photos/a.101277015648.106166.21751825648/10155159189535649/?type=3

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