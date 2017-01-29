طواقم الطائرات المدنية لم تسلم من قرارات ترامب بشأن المسلمين

أعلن الاتحاد الدولي للطيران المدني (إياتا) أن قرار الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، القاضي بمنع مواطني 7 دول من دخول بلاده لا يستثني حتى أفراد طواقم الملاحة الجوية.

ونقلت وكالة “رويترز” أن (إياتا) تسلمت إشعارا رسميا من السلطات الأمريكية تحذر فيه من استخدام موظفين من مواطني الدول التي شملها قرار المنع الأخير، ضمن طواقم الرحلات الجوية المتوجهة إلى الولايات المتحدة الأمريكية، بسبب شمول القرار طواقم جميع وسائل النقل بما فيها الجوية.

هذا القرار القاضي بمنع مواطني 6 دول عربية بالإضافة لإيران من دخول الأراضي الأمريكية، والذي وقعه الرئيس الأمريكي الجديد دونالد ترامب، الجمعة 27 يناير/كانون الثاني، بدأ تطبيقه في المطارات العالمية وداخل الولايات المتحدة، والملفت في الأمر أنه يطبق بأثر رجعي، إذ تم توقيف مواطنين عراقيين في مطار جون كندي في نيويورك، على الرغم من حصولهما على تأشيرة دخول قبل صدور هذا القرار، ما دفعهما إلى رفع دعوى قضائية ضد السلطات الأمريكية.

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