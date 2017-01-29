ترامب سيهاتف الملك السعودي ورئيس الإمارات

أعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب سيجري عدة اتصالات هاتفية مع زعماء السعودية والإمارات وكوريا الجنوبية اليوم الأحد.

وأشار البيت الأبيض في بيان إلى أن ترامب سيتحدث مع العاهل السعودي الملك سلمان اليوم الأحد في تمام الساعة 13:30 بالتوقيت المحلي.

وأفاد البيان بأن الاتصال التالي سيعقد مع رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة محمد بن زايد في تمام الساعة 14:00 بتوقيت واشنطن، وفي 19:00 سيعقد أتصالاً مع رئيسة كوريا الجنوبية، بارك غيون هيه.

وكان ترامب قد طالب السعودية بدفع “أتعاب الدفاع” لتلقيها الحماية من الولايات المتحدة خلال أول مناظرة رئاسية له في فترة ترشحه للرئاسة الأمريكية، مكررا تصريحاته السابقة بأنها “دولة ثرية”.

وبحسب “سي إن إن”، قال ترامب في حينها: “ندافع عن اليابان، وندافع عن ألمانيا، وندافع عن كوريا الجنوبية، وندافع عن السعودية، ندافع عن عدد من الدول. ولا يدفعون لنا (مقابل ذلك) شيئاً، ولكن ينبغي عليهم أن يدفعوا لنا، لأننا نوفر لهم خدمة هائلة ونخسر ثروات.. كل ما قلته هو أنه من المرجح للغاية أنهم إن لم يدفعوا حصتهم العادلة.. قد يضطروا إلى الدفاع عن أنفسهم أو عليهم مساعدتنا، فنحن دولة لديها ديون تبلغ 20 تريليون دولار، عليهم مساعدتنا”.

وأضاف ترامب: “عليك أن تكون قادرا على التفاوض، مع اليابان ومع السعودية. هل تتخيلون أننا ندافع عن السعودية؟ بكل الأموال التي لديها، نحن ندافع عنها، وهم لا يدفعون لنا شيئاً؟”.

هذا وأجرى الرئيسان الروسي والأمريكي، فلاديمير بوتين ودونالد ترامب، أمس السبت، أول اتصال هاتفي بينهما اتفقا خلاله على ضرورة إقامة تنسيق حقيقي بين البلدين من أجل القضاء على تنظيم “داعش” وجماعات إرهابية أخرى في سوريا.

كما بحث الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، مع نظيره الفرنسي، فرانسوا هولاند، خلال مكالمة هاتفية اليوم مسألة التعاون الثنائي بين البلدين، ومكافحة الإرهاب، والتزام واشنطن أمام حلف شمال الأطلسي (الناتو).

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