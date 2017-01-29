البيت الأبيض يكشف عن إتفاق بوتين وترامب

أعلن البيت الأبيض أن المكالمة الهاتفية التي جرت، السبت، بين الرئيسين الأمريكي دونالد ترامب والروسي فلاديمير بوتين تمثل “خطوة أولى مهمة” على طريق تحسين العلاقات الثنائية بين البلدين.

وقال بيان الرئاسة الأمريكية أن “هذه المكالمة الهاتفية الإيجابية هي خطوة أولى مهمة لتحسين العلاقات بين الولايات المتحدة وروسيا والتي تحتاج لأن يتم إصلاحها”.

وكان الكرملين قد قال من جهته في بيان أعقب المكالمة إن بوتين وترامب اتفقا على إقامة علاقات “ندية” وإعطاء “الأولوية” لمكافحة الإرهاب، وإقامة “تنسيق فعلي” ضد تنظيم “داعش” في سوريا.

وأصاف البيان، أن الرئيسين ناقشا في المكالمة التي استمرت حوالي 50 دقيقة، الوضع في سوريا وأوكرانيا والبرنامج النووي الإيراني والوضع في شبه الجزيرة الكورية.

وأشار البيان إلى أن المكالمة سادها روح استعادة وتحسين التعاون الروسي الأمريكي، مشيرا إلى أن بوتين وترامب أكدا أهمية استعادة العلاقات التجارية والاقتصادية مما يعود بالنفع على البلدين.

كما اتفق الرئيسان على الحفاظ على التواصل المستمر وتحديد موعد ومكان أول لقاء رسمي يجمعهما، حسب ما أضافت الرئاسة الروسية.

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