نكاية بـ “أحرار الشام”.. النصرة تعلن اندماجها بتشكيل جديد

بعد استشعارها بالخطر الشديد من الاندماج الأخير في أحرار الشام رضخت جبهة النصرة للاندماج حيث أعلنت النصرة مع أربع ميليشيات مسلحة في الشمال السوري، اندماجها تحت مسمى “هيئة تحرير الشام”، بقيادة القيادي في “حركة أحرار الشام” المدعو هاشم الشيخ.

والميليشيات المندمجة هي: “النصرة”، “نور الدين زنكي”، “جيش السنة”، “لواء الحق”، “جبهة أنصار الدين”، تحت مسمى “هيئة تحرير الشام”.

وأكدت مصادر ميدانية أن قسماً كبيراً من “أحرار الشام”، سيكون داخل التشكيل الجديد، وأن قيادة المدعو “أبو جابر الشيخ” له هو بمثابة انشقاق “جيش الأحرار” عن “أحرار الشام”.

ويأتي البيان غداة هجوم مستمر منذ خمسة أيام، لـ “النصرة” على مواقع “الجيش الحر” في ريفي إدلب وحلب.

وتسبب الهجوم بإعلان ستة ميليشيات مسلحة في الشمال السوري بيعتها “أحرار الشام، وهي: “صقور الشام”، و”جيش المجاهدين”، و”جيبش الإسلام” (قاطع الشمال)، و”تجمع فاستقم كما أمرت”، و”الجبهة الشامية” (قاطع ريف حلب الغربي)، و”كتائب ثوار الشام”.

الاندماج الأخير، قد يعطي مؤشرات قوية، وفق مصادر ميدانية، لمواجهات محتملة بين قطبي الشمال السوري، “أحرار الشام” و”النصرة”.

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