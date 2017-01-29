بالصورة: كيف وصفت العربية السعودية “ثوارها” السابقين في سوريا؟

في خطوة غريبة وغير مسبوقة تراجعت قناة العربية السعودية عن وصف المسلحين السوريين بـ “الثوار” لتصفهم بالمتطرفين.

القناة المدعومة سعودياً وعلى مدى ست سنوات وهو عمر الأزمة السورية كانت تصنف في خانة الإعلام المعادي الذي يفبرك الأحداث في سوريا تبعاً لمصالح مموليها في السعودية الذين بدورهم دعموا الجماعات الجهادية والمتطرفين في حربهم ضد الدولة السورية والجيش السوري.

ربما من المبكر القول أن هناك تغيير ما في سياسة المحطة بما يعكس تغييراً في سياية السعودية تجاه سوريا، إلا أن فك الحظر من قبل الدولة السورية عن موقع العربية السعودية مؤخراً بعد ست سنوات من حجبها في سوريا، بالإضافة لتغيير وصف ماكان سابقاً “ثواراً” إلى متطرفين اليوم يجعل من المستحيل ممكناً، وماعلينا إلا انتظار المزيد من الإشارات القريبة.

المصدر-الحدث نيوز

الكاتب-خاص

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