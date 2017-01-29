تعاون بين الجيش السوري وأحرار الشام.. هل تصدقون؟

بدأ الجيش السوري بحصاد ثمار الخلاف بين النصرة وأحرار الشام الذي تصاعد كثيراً في الفترة الماضية.

حيث تمكنت وحدات من الجيش السوري في منطقة درعا من مصادرة بعض الأسلحه بالإضافه إلى كمية كبيرة من الذخائر من بينها خمسة صواريخ مضاده للدبابات و ٣٠ قنبله يدويه وأكثر من ٣٠،٠٠٠٠ من ذخائر عيار ٥،٤٥ كان من المفترض تسليمها إلى جيش النصره وفقا لتصريحات أحد ممثلي وزارة الدفاع الذي طلب عدم الإفصاح عن هويته.

وأضاف أن المعلومات المتعلقه بوصول دفعة الاسلحة تم الحصول عليها من إحدى مجموعات أحرار الشام المتشدده في منطقة درعا والتي قامت بالإبلاغ عن الحمولة نتيجة الصراعات والخلافات الدائره بينها وبين جبهة النصره في جنوب البلاد وإيماناً منهم أن ذلك سيساعد “أخوتهم” الذين يقاتلون النصره في ادلب خصوصاً بعد إلقاء النصرة القبض على أحد قادة فصائل أحرار الشام.

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