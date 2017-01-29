“المستقبل”: حديث عون أزعج الحريري

كشفت مصادر في تيار المستقبل لصحيفة “الأنباء” الكويتية، أن “تهديد رئيس الجمهورية ميشال عون بالفراغ ليس مقبولا”، معتبرة أن “كلام عون سيدخل البلد في نقاش دستوري حول صلاحيات رئيس الجمهورية، فضلا عن أن الرئيس عون يتصرف مع الجميع وكأنه صاحب القرار في أي شيء، وكأن زمام الأمور في يده وحده”.

وأوضحت المصادر أن “حديثه عن أن الفراغ أفضل من الستين والتمديد أزعج رئيس الحكومة سعد الحريري الذي يعتبر الفراغ في أي مؤسسة في الدولة غير مقبول”.

بينما قالت مصادر أخرى في تيار المستقبل لـ”الأنباء”، إن “كلام الرئيس عون لا شك أحدث انزعاجا عند الحريري، لكننا لسنا وحدنا المعنيين في هذا الأمر”، متسائلة:”لماذا يتم تحميلنا مسؤولية قانون الانتخاب لنا وحدنا؟”، قائلة:”غالبية الفرقاء امتعضوا من كلام الرئيس عون، ونحن مازلنا نرى في كلامه حثا على الوصول إلى قانون جديد للانتخابات وليس تهديدا حقيقيا بالفراغ”.

وأكدت مصادر نيابية لـ”الأنباء” أن رئيس المجلس النيابي نبيه بري “يصر على إجراء الانتخابات بقانون جديد، وإلا فبالقانون النافذ”، رافضة التلويح أو التهديد بفراغ نيابي، ومؤكدة على أن “السلطة التشريعية هي أم السلطات، وأنه لا أحد يسعى ليسجل على نفسه سابقة الفراغ في السلطة التشريعية”، مذكرة بأن “مؤسسة دستورية بأهمية مجلس النواب تبقى مستمرة”.

وأضافت المصادر: “إذا حصل فراغ في سدة الرئاسة، فإن الدستور يتحدث عمن يتسلم صلاحيات الرئيس. وإذا استقالت الحكومة، فهناك نص حول استمرار عملها، لكنه لم يلحظ فراغا في المجلس النيابي لأن البرلمان لا يعرف الفراغ”، ودعت إلى التوقف عند الإجراءات الدستورية التي تقول “إذا اجتمع البرلمان وأقر التمديد، يحال القانون إلى رئيس الجمهورية لتوقيعه، فإذا لم يوقعه، يصبح نافذا بعد 15 يوما”، مستغربة كيف أن المجلس كان غير شرعي، وعند الانتخابات الرئاسية بات شرعيا.

ولفتت المصادر الى أن معظم النواب الذين شاركوا في المشاورات توقفوا أمام قول رئيس الجمهورية ميشال عون في رده على طلب وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق تشكيل هيئة الإشراف على الانتخابات، إنه يفضل الفراغ في المجلس النيابي على التمديد للمجلس أو إجراء الانتخابات على أساس قانون الستين. وأكدت المصادر أن عددا من النواب رأى أن رئيس الجمهورية كان في غنى عن رده على المشنوق، لأن الأخير طرح تشكيل الهيئة من زاوية أنه المسؤول الأول عن التحضير لإنجاز العملية الانتخابية في موعدها المقرر في الربيع المقبل، من دون أن يقحم نفسه في استحضار أي موقف من قانون الانتخاب.

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