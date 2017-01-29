قانون الانتخابات.. “لوحة البازل العصية على التركيب”

وصفت مصادر نيابية عبر صحيفة “الأنباء” الكويتية، مواقف القيادات اللبنانية من قانون الانتخابات بـ”لوحة البازل العصية على التركيب”، مشيرة إلى أن رئيس الجمهورية ميشال عون مع النسبية، وضد قانون الستين الأكثري، وضد التمديد لمجلس النواب، ولو أدى إلى الفراغ، ورئيس مجلس النواب نبيه بري مع النسبية، وضد قانون الستين، مادامت هناك فرصة لتشريع سواه، وضد التمديد لمجلس النواب فترة ثالثة، أما رئيس الحكومة سعد الحريري، فليس ضد النسبية بالمطلق، ولا ضد الستين، على هذا النحو أيضا، لكنه ضد الفراغ، الذي يرى رئيس كتلة المستقبل فؤاد السنيورة، بحسب زواره، لـ “الأنباء”، أنه لا بد حاصل ولو لفترة زمنية محدودة، ربما لغاية “رد الرجل” لبري، ومن قبيل الإيحاء بمسؤوليته عن الفراغ الرئاسي، الذي سبق انتخاب الرئيس عون.

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