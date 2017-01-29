النصرة تحدث شرخاً في أحرار الشام

انضم العديد من قادة ميليشيا “حركة أحرار الشام” إلى مايسمى “هيئة تحرير الشام” التي أُعلن عنها يوم السبت من اندماج خمسة فصائل بينها “النصرة”، معلنين في الوقت ذاته استقالتهم من الحركة.

وكان أبرز المستقيلين من الحركة، القائد العام الأسبق لها المدعو “أبو هاشم الشيخ” الذي أصبح قائداً لمايسمى “هيئة تحرير الشّام”، إضافة إلى الناطق العسكري المدعو “أبو يوسف المهاجر”.

وفي ذات السياق، تداول عدد من النشطاء عبر صفحاتهم على مواقع التواصل الاجتماعي خبر انضمام القائد العسكري السابق في الأحرار المدعو “أبو صالح طحان”، فضلاً عن الشرعي العام السابق فيها المدعو “أبو محمد الصادق” إلى التشكيل الجديد، والاستقالة من صفوف الحركة.

مصادر مقربة من الأحرار ترى أن استقالة قادة “بارزين” في الحركة، والتحاقهم بتشكيل مايسمى “هيئة تحرير الشّام” تقصي بشكل نهائي التيار المتشدد عن الحركة، الذي كان يقوده “الشيخ” و”طحان”، بعد خلافات عميقة مع أغلبية مجلس شورى الحركة.

وبذلك تكون مفاوضات الأستانا قد نجحت بطريقة أو بأخرى في فصل الجماعات الإرهابية عن باقي الميليشيات المسلحة.

قم بمشاركة المقال: Tweet



Telegram

WhatsApp

