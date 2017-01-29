جنبلاط وصف ترامب بـ”كاليغولا”.. فمن هو ؟!

غرّد زعيم الحزب التقدمي الاشتراكي النائب وليد جنبلاط على “تويتر” قائلاً “ترامب هو كاليغولا العصري”، مرفقاً التغريدة بصور لجماجم وسيف وكيس نقود. فمن هو كاليغولا الذي شبّهه جنبلاط للرئيس الأميركي الجديد؟!

كاليجولا هو امبراطور روماني، أشهر طاغية في التاريخ عُرف بوحشيته وجنونه وساديته وله صلة قرابة للإمبراطور نيرون الذي أحرق روما. اسمه الحقيقي “جايوس”.

تولي حكم روما من العام 37 حتى العام 41 ميلادي حينما تم اغتياله.

أطلق عليه اسم “كاليجولا”، أي الحذاء الروماني، سخرية منه في صغره وظل يحمل الإسم حتي مصرعه.



قم بمشاركة المقال: Tweet



Telegram

WhatsApp

