دريان يعزي بوفاة عاصي: عمل دائما على وحدة اللبنانيين

قدم مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد الطيف دريان التعازي بوفاة رئيس المجلس الإسلامي العلوي في لبنان الشيخ أسد عاصي خلال اتصاله بنجل الفقيد حامد وبنائب رئيس المجلس الإسلامي العلوي محمد عصفور مواسيا ومستذكرا “مآثر الفقيد ودوره الوطني والتوحيدي من خلال عمله الدؤوب على وحدة اللبنانيين ودوره في درء الفتنة بينهم، إضافة إلى حرصه الدائم على المشاركة في القمة الروحية الإسلامية المسيحية التي سطرت دورا توافقيا في توثيق عرى المحبة بين مختلف الطوائف، وكان الراحل على تواصل دائم مع رؤساء الطوائف الدينية كافة في المراحل المتعددة التي شهدها لبنان”.

وتقدم دريان بالتعازي للطائفة “العلوية الكريمة” ودعا إلى “أن يلهم أهله الصبر والسلوان”.

قم بمشاركة المقال: Tweet



Telegram

WhatsApp

