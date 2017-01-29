“بيرلا” ينحسر ولكن…

ينحسر المنخفض الجوي “Perla” اليوم مع استمرار البرودة الشديدة في الأجواء، لتعود الكتل الباردة عصر غد الاثنين والثلاثاء.

وإليكم حال طقس الأيام المقبلة:

– الأحد: الاستقرار الجوي يعود مع بقاء الحرارة باردة جدا بسبب الرياح الشمالية القطبية التي ما زالت تتدفق على منطقتنا. حرارة السواحل بين ٢ و ١٢ درجة ، وتسيطر موجة جليد ليلا وفجرا بدءا من ال ٥٠٠م الى ٦٠٠م . تحذير من سلوك الطرقات الجبلية. درجات الحرارة ساحلا من ٣ الى ١٠.

– الاثنين: طقس مستقر مع ارتفاع درجات الحرارة انما تبقى باردة. وحرارة السواحل بين ٦ و ١٥ درجة ليتحول الطقس بعد الظهر والعصر إلى متقلب مع احتمال تساقط أمطار خفيفة متفرقة وثلوج خفيفة على ٩٠٠م إلى ١١٠٠م.

– الثلاثاء: طقس متقلب الى غير مستقر احيانا وبارد مع احتمال امطار متفرقة وتتساقط ثلوج خفيفة ومتفرقة بين ٨٠٠م و١٠٠٠م والحرارة تتراوح ساحلا بين ٧ و ١٤ درجة.

من جهة ثانية، عزل الجليد الذي تكون ليلا في منطقة شبعا وكفرشوبا، بسبب تدني الحرارة، البلدتين عن محيطهما، ما شل الحركة بشكل كبير وقطع طرق شبعا -الهبارية، شبعا-شويا وغيرها من الطرق المؤدية إلى البلدة.

وينتظر أن يسهم ارتفاع درجات الحرارة بعد انحسار العاصفة في تذويب الجليد عن الطرق وعودة الحركة إلى طبيعتها.

هذا، وقد أفادت “الوكالة الوطنية” أن معظم طرقات عكار الجبلية مقطوعة بالثلوج التي استمرت بالتساقط طوال الليل، وهناك العديد من القرى والبلدات معزولة وبخاصة في مناطق جبل أكروم، وطى مشمش، الفنيدق، القرنة والقموعة.

وقد أعاقت طبقة الجليد المتراكمة على الطرقات حركة مرور السيارات، وتم إنقاذ عدد من السيارات التي كانت محاصرة في ساعات الصباح الأولى من قبل فرق من الدفاع المدني.

ومنذ ساعات الصباح الأولى، تعمل الجرافات التابعة لوزارة الأشغال على فتح طرقات القبيات وضواحيها، فيما ناشد المواطنون القاطنون في الجبال العالية فتح الطرقات.

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