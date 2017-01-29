ما الذي يجري بين سورية والأردن اليوم؟

وقالت مصادر مختصة ومطلعة بأن الجانب الروسي ينسق مع الأردن بشأن تأسيس نقطة تحول في العلاقة الأردنية السورية.

ويشمل ذلك خطوات لإعادة بناء الثقة في التعامل وتبادل المعلومات وإستعادة ما يمكن في مجالات التنسيق خصوصا ضد التنظيمات الإرهابية.

وكان رئيس الأركان الأردني محمود فريحات قد اعلن في مقابلة تلفزيونية الشهر الماضي ان بلاده تتواصل مع الجانب السوري في الشأن الأمني.

ويبدو ان الراعي الروسي للاتصالات الجديدة بين عمان ودمشق يحرص على تفعيل أليات التنسيق خصوصا في مجال التعاون الحدودي وتبادل المعلومات الأمنية.