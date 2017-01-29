أول قرار لما يسمى “هيئة تحرير الشام”

في أول قرار صادر عن ما يسمى “هيئة تحرير الشام” أعلن رئيسها المدعو أبو جابر الشيخ وقف إطلاق النار بين جبهة النصرة والفصائل الأخرى.

هذا وكانت جبهة فتح الشام قد سيطرت ظهر اليوم على حاجز بينين في جبل الزاوية بريف إدلب، بعد اشتباكات مع فصيل صقور الشام، اعتقلت خلالها عددا من العناصر.

وكانت خمس ميليشيات مسلحة أعلنت انضمامها للتشكيل الجديد وهي جبهة النصرة، وحركة نور الدين الزنكي، ولواء الحق، وجبهة أنصار الدين، وجيش السنة، إلا أن بيان صادر عن ما يسمى جيش السنة أكد فيه عدم انضمامه للهيئة وقال في البيان أنه تفاجئ بورود اسمه في الاندماج الجديد.

قم بمشاركة المقال: Tweet



Telegram

WhatsApp

