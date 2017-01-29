بري أعطى توجيهاته.. بماذا ؟

أشار عضو كتلة “التنمية والتحرير” النائب ياسين جابر في كلمة له خلال رعايته مهرجان لتسوق في النبطية إلى أننا “أطلقنا في النبطية فكرة التسوق في شهر شباط عندما كنت وزيرا للاقتصاد والتجارة ومنذ ذلك الوقت تقام المهرجانات في شهر شباط للتسوق واليوم في صور أيضاً هناك توجه لاقامة هكذا نشاط، وفي بعلبك وفي بيروت وفي مناطق أخرى ونحن نشد على أيادي جمعية تجار النبطية لإنجاح هذه المبادرة المهمة”.

النائب جابر أوضح أنه “سيكون شهر شباط متاح للتسوق من حيث الحسومات على السلع والبضائع ولكن هناك أسبوع محدد يبدأ يوم السبت في 18 شباط حيث تكون هناك نشاطات مكثفة وستجري سحوبات على هدايا عديدة وكبيرة وسيكون هناك منح جامعية وتذاكر للسفر والكثير من الهدايا التي سيقوم التجار والمؤسسات الأخرىة بتقديمها لدعم هذه المبادرة والمساهمة في إنجاحها ، قد يقول قائل أنه جيد ولكن النبطية تحتاج إلى أكثر من ذلك”، مضيفا: “من الممكن أن يقال أن النبطية تعاني من مشكلة النفايات وهو ما نسمعه عندما نزور أي بيت في النبطية”، مشددا على أننا “في كتلة التحرير والتنمية هناك مسعى حثيث يبذل بدعم من رئيس مجلس النواب نبيه بري بالتعاون مع زملائي في الكتلة ومع رئيس اتحاد بلديات الشقيف محمد جميل جابر وكل البلديات ورؤسائها لأجل إيجاد حل مستدام لموضوع النفايات في النبطية ونتمنى أن نتمكن خلال الأيام القليلة القادمة أن يكون هناك أخبار هامة في هذا الاتجاه”.

وكشف النائب جابر أن “بري أعطى التوجيهات ان يتم الإسراع في إنجاز مبنى جديد لقصر العدل في النبطية ، لقد اجتمعت الأسبوع الماضي مع مجلس الانماء والاعمار وملف الدراسات أصبحت كلها جاهزة”، مؤكدا أن “التمويل جاهز فقط يجب انهاء بعض المعاملات في وزارة العدل ويمكن ان تبدأ عملية التلزيم وبري يريد ان ينتهي العمل بسرايا النبطية الجديدة في اقرب وقت ممكن، اعمال الباطون من الجزء الاول من بناء السرايا قد شارفت على نهايتها”.

ونوه النائب جابر بمنتجع قلعة الشقيف، مضيفاً: “أنا فخور بكل هذه المؤسسات السياحية التي نراها تساهم في تنمية المنطقة وخاصة وان قلعة الشقيف هي من اهم المعالم السياحية وهناك زوار كثر من الاجانب يزورون القلعة ووجود هذا المعلم السياحي الى جانب القلعة يعزز دورها”، لافتا الى انه “منذ ايام زار السفير السويسري في لبنان مع وفد قوامه 45 شخصا القلعة وتناولوا الغداء هنا في هذا المنتجع وقبله وبمبادرة مني زار السفير الياباني القلعة وتناولنا الغداء هنا فالف شكر لهذه المؤسسة السياحية المميزة على استضافتنا وعلى مساهمتها في انجاح شهر التسوق في النبطية”.

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