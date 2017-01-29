ترامب يبحث عن حلفاء جدد لمكافحة “داعش”

أوعز الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لوزير دفاعه، بالإسراع في وضع خطة لمحاربة تنظيم “داعش” الإرهابي، وطلب منه البحث عن حلفاء جدد لضمهم إلى التحالف الذي تقوده بلاده ضد التنظيم.

وقد وقع ترامب، مذكرة موجهة لوزارة الدفاع (البنتاغون)، السبت 28 يناير/كانون الثاني، طلب فيها أن تكون الخطة جاهزة لعرضها عليه في غضون 30 يوما.

ونص أحد بنود المذكرة على وجوب أن تتضمن الخطة ” إيجاد شركاء جدد لإدخالهم في التحالف ضد داعش وتحديد سياسة تدعم الشركاء في التحالف لمكافحة تنظيم داعش ومناصريه”.

كما بحث ترامب موضوع مكافحة تنظيم داعش مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، خلال المكالمة الهاتفية التي جرت بينهما، في اليوم نفسه الذي وقع فيه المذكرة آنفة الذكر.

ويشار في هذا الصدد إلى أن المكتب الصحفي للكرملين كشف عن أن زعيمي البلدين توافقا على أهمية فكرة تنسيق جهود بلديهما بهدف القضاء على تنظيم داعش وبقية التنظيمات الإرهابية في سوريا.

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