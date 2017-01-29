المحيسني ينضم لـ”هيئة تحرير الشام” المشكلة حديثا

29 يناير, 2017 - 11:05 صباحًا المصدر: رصد الحدث نيوز
المحيسني ينضم لـ”هيئة تحرير الشام” المشكلة حديثا

أعلن مايسمى القاضي العام لغرفة عمليات “النصرة” الإرهابي السعودي عبد الله المحيسني، انضمامه إلى “هيئة تحرير الشام” التي تشكلت من اندماج 5 فصائل إسلامية من بينها جبهة “النصرة” الإرهابية.

وأفاد بيان وقع عليه عبد الله المحيسني و5 دعاة آخرين هم: عبد الرزاق المهدي، وأبو الحارث المصري، وأبو يوسف الحموي، وأبو الطاهر الحموي، ومصلح العلياني. ونشره العلياني على قناته في “تلغرام”، انضمامهم إلى “هيئة تحرير الشام”، ودعوا جميع “الفصائل الثورية” إلى المبادرة بالالتحاق بهذا الكيان الجديد الذي تم تشكيله في شمال سوريا.

 

المصدر: رصد الحدث نيوز
29 يناير, 2017

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