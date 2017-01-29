نبع الفيجة يلفظ مسلحيه إلى إدلب

أنجز عناصر الهندسة في الجيش العربي السوري صباح اليوم مهمتهم في تطهير حرم نبع الفيجة في وادي بردى بريف دمشق من الألغام والعبوات الناسفة التي زرعها الإرهابيون في المنطقة.

ودخلت على الفور ورشات الإصلاح والصيانة إلى منشأة النبع لتقييم الأضرار التي لحقت بالمنشأة جراء اعتداءات التنظيمات الإرهابية والبدء فورا بعملية الإصلاح تمهيدا لإعادة ضخ المياه إلى دمشق في أقرب وقت ممكن.

وتم التوصل أمس إلى اتفاق يقضي بدخول الجيش العربي السوري إلى عين الفيجة وخروج المسلحين من منطقة وادي بدرى والبالغ عددهم قرابة ال2000 مع عائلاتهم باتجاه ريف إدلب.

وذكر مصدر ميداني أن الاجراءات متواصلة في قرية دير مقرن لإكمال عملية نقل المسلحين وعائلاتهم إلى إدلب في أقرب وقت ممكن.

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