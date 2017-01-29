هكذا سيتم إرضاء جنبلاط !

أكد المحلل السياسي جوزيف أبو فاضل في حديث تلفزيوني أن “القانون المختلط الجامع بين النسبية والأكثري هو الأقل رفضاً من قبل الأفرقاء السياسية، وإذا حسم أمره فإنه لن يخسر أحداً منهم”، مشيراً إلى أنه “سيؤدي إلى تمديد تقني يتمتد إلى أكثر من 4 أشهر، إذ أنه يجب شرح الآلية التي ستتبع للناس كي تستوعبه وتفهمه جيداً”.

أبو فاضل أوضح أنه “تم الاتفاق على ضم عاليه الشوف محافظة واحدة لإرضاء رئيس “اللقاء الديمقراطي” النائب وليد جنبلاط، فطائفة مثل الموحدين الدروز لا أحد يستطيع أن يهمشها أو يقول أنها لم تعد موجودة على الساحة السياسية”.

وقال إننا “نقدر أن يكون الشخص بالسلطة وله كتلة نيابية كبيرة وتاريخ على صعيد طائفة معينة كجنبلاط او رئيس الحكومة سعد الحريريـ فالتنازل عن السلطة من قبل هؤلاء أمر صعب، لكن لا يجوز على كل من يتواجد في السلطة حاليا ان يقول أنه يريد إقامة دولة، فالدولة اللبنانية لا تقوم الا بالنسبية على صعيد المحافظات “، مشدداً على أنه “عندما يكون هناك شخص مثل الرئيس ميشال عون على رأس السلطة فهذا يعني ان العهد سيكون قوياً”.

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