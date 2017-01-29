مواقع جديدة للجيش السوري بالقرب من تدمر

سيطر الجيش السوري على كتيبة الدفاع الجوي “الكتيبة المهجورة” شمال مطار التيفور بعد اشتباكات عنيفة مع تنظيم “داعش”.

يذكر أن الجيش السوري أعلن عن عملية تحرير تدمر في وقت سابق.

وقال مصدر عسكري أن قوات الجيش السوري تقدمت إلى مشارف تل الضبع الشرقي وقتل العشرات من داعش خلال استهدافهم على اتجاه الناصرية – القريتين في المنطقة الواقعة بريفي دمشق الشرقي وحمص الجنوبي الشرقي.

وفي دير الزور استمرت الغارات السورية والروسية باستهداف تحركات داعش في محيط منطقة المقابر والمعامل ومحيط لواء التأمين وسريّة جنيد وجبل الثردة جنوب دير الزور وحققت إصابات مباشرة في صفوف المسلحين.

وفي سياق متصل ألقت طائرات الشحن الروسية 266 مظلة تحمل مساعدات غذائية وانسانية فوق الأحياء التي يحاصرها تنظيم داعش في دير الزور، حيث قام الهلال الاحمر السوري باستلامها ليتم توزيعها على المدنيين المحاصرين.

وفي ريف حلب قصف مسلّحو “الجيش الحر” بالقذائف الصاروخية مدينة تل رفعت وبلدتي عين دقنا وكلجبرين في ريف حلب الشمالي الواقعة تحت سيطرة “قوات سوريا الديمقراطية”.

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