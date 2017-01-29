الأوقاف تكشف: تلفيق وفبركة حول المكرمة الإماراتية

أعلنت المديرية العامة للأوقاف الإسلامية في لبنان أن “بعض الوسائل الإعلامية المكتوبة تقوم بين حين وآخر بفبركة معلومات لا أساس لها من الصحة عن المكرمة التي تقدمها مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية للعاملين في الحقل الديني من العلماء وأئمة خطباء المساجد والمدرسين في المدارس الرسمية والإداريين في سائر دوائر الأوقاف الإسلامية”، مؤكدة أن “ما ينشر هو عملية تشويش وتخريب عار عن الصحة جملة وتفصيلا فالعلاقة بين دار الفتوى ومؤسسة خليفة بن زايد أل نهيان تسير وفق الاتفاقية القائمة بينهما وتوزع المكرمة حسب بنود الاتفاقية التي تنص على مساعدة المذكورين أعلاه وفق بروتوكول تعاون بين دار الفتوى والسفارة الإماراتية في بيروت والتي تقضي بإيصال المكرمة مباشرة عبر بطاقة خاصة ائتمانية لكل شخص مستفيد دون أي تدخل او وساطة من أحد فالأمور واضحة وشفافة ومباشرة بين المؤسسة والمستفيد”.

وشددت على ان “محاولة الايقاع بين رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري ورئيس كتلة “المستقبل” النائب فؤاد السنيورة ومفتي الجمهورية اللبنانية عبد اللطيف دريان ستذهب هباء منثورا وهم تجمعهم اواصر متينة لمصلحة المسلمين واللبنانيين”، آسفة “ان يزج اسم السنيورة في هذه القضية التي كانت ثمرة سعيه الدؤوب ولا يخفى على كل فطن ان هذه اشاعة لا تخفي الحقيقة الساطعة التي يراها العارفون وهي ذر للرماد في العيون، علماً ان موضوع الهبة الاماراتية لا يزال السنيورة يسعى مع الخيرين الى تأمينها واستمرارها ومساعدة دار الفتوى التي تتولى امر تنظيم هذه المكرمة ودفعها الى مستحقيها من دون اي تدخل خارجي أو تأخير”.

وتقدمت المديرية “بإسم كل العلماء والقائمين بالمهام الدينية والادارية في كل لبنان من رئيس مؤسسة خليفة بن زايد ال نهيان للأعمال الانسانية الشيخ منصور بن زايد آل نهيان بالشكر والتقدير على المكرمات التي يقدمها هذا بالإضافة الى ان دولة الامارات تقف دائما الى جانب لبنان وتقوم مشكورة بمساعدته في المجالات كافة”.

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