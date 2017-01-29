قوى وشخصيات معارضة الداخل ترفض الدساتير الخارجية

أعلنت قوى وشخصيات معارضة رفضها وضع دستور للبلاد من أي جهة غير سورية.

وجاء في «بيان» لرئيس منصة موسكو قدري جميل: «وضعنا الجانب الروسي بصورة الأفكار الدستورية التي وزعها في اجتماع أستانا والتي أكد لنا أنها مجرد أفكار للنقاش بين السوريين ولا يسعى لفرضها بأي شكل كان لأن الدستور شأن سوري سوري».

من جهته قال أمين عام «هيئة العمل الوطني الديمقراطي» محمود مرعي: «في سورية خبراء بالقانون الدستوري قادرون على وضع دستور عصري».

في حين كتب رئيس «حركة البناء الوطني» أنس جودة في «فيسبوك»: «المشروع بحاجة لقراءة معمقة مع عدد من الخبراء والقيادات المجتمعية لوضع تصورات وتعليقات عليه وسنعمل على ذلك قريباً»، وأضاف: «بالتأكيد هذا الكلام لا علاقة له البتة برفضنا المطلق لأن تقوم أي جهة غير سورية بوضع دستور البلاد».

بدوره وعلى صفحته على «فيسبوك» قال منذر خدام: «من حيث المبدأ أرفض أي دستور لسورية لا يعده السوريون أنفسهم من دون أية تدخلات خارجية».